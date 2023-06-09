НАТО в отличие от ООН занимает абсолютно четкую позицию в отношении этой ситуации, и вообще, в отношении России.

Народный депутат, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире информационного телемарафона обратил внимание на быструю реакцию и четкую позицию НАТО в противоположность хилой реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС.

Он отметил, что украинская делегация Парламентской ассамблеи НАТО на постоянной связи с ключевыми делегациями стран НАТО, в частности, из США, Германии, Британии, Франции.

"Некоторые отреагировали довольно быстро. Они отправляют письма с сожалением о том, что произошло. С абсолютно четким признанием России виновной в этой ситуации, что это она взорвала плотину (Каховской ГЭС – УНИАН), что это она виновата в экоциде. И здесь НАТО, в отличие от ООН, занимает абсолютно четкую позицию по этой ситуации, и в целом, по России", - акцентировал Чернев.

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Депутат рассказал, в чем заключается причина различной реакции этих международных организаций на ситуацию с подрывом Каховской ГЭС.

"НАТО - это все же западный мир в своей квинтэссенции. НАТО с первых дней (полномасштабного вторжения РФ – УНИАН) заняло очень четкую позицию, кто агрессор, что он делает, кого нужно осуждать, а кого поддерживать. Поэтому здесь вопросов не возникает. ООН - это общий наш мир и там очень много противоречий, там, давайте будем откровенны, не все поддерживают Украину, не все против РФ. Именно поэтому, вот эта попытка удержать баланс между всеми, доводит до абсолютно хилых реакций и чтобы ничего не произошло", - пояснил свою мысль Чернев.

Он считает, что подрыв Каховской ГЭС максимально приблизил Россию к признанию государством-террористом.

"Я думаю, что уже нет больше доказательств, которые нужны для того, чтобы признать ее страной-террористом. А это за собой влечет как раз таки расторжение любых связей с такой страной", - подытожил Чернев.

Реакция международного сообщества на подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня 2023 года взорвали Каховскую ГЭС, что привело к масштабным затоплениям и создало угрозу для Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после трагедии заявил, что российские террористы, разрушением дамбы Каховской ГЭС, подтвердили для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли.

Очередным военным преступлением и экоцидом назвал подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС глава ОП Андрей Ермак и подчеркнул, что есть угроза для ЗАЭС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг комментируя террористический акт России на Каховской ГЭС отметил, что военное преступление оккупантов подвергает риску тысячи мирных украинцев и уничтожает экологию местности.

В ООН через несколько часов после подрыва Каховской ГЭС вместо любой реакции на этот инцидент решили поздравить всех с самопровозглашенным "Международным днем русского языка".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш лишь во второй половине дня по киевскому времени отреагировал на масштабную экологическую и человеческую катастрофу и назвал подрыв Каховской ГЭС еще одним разрушительным следствием полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что атаки на мирное население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "игрой в поддавки для россиян" призывы ООН о проведении расследования подрыва Каховской ГЭС.

В Управлении ООН по правам человека заявили, что пока не могут оценить, было ли разрушение Каховской ГЭС в Украине военным преступлением и назвали "неясной" причину разрушения плотины гидроэлектростанции.