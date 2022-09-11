Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для граждан России.
Об этом сообщает издание Dan, ссылаясь на заявление МИД Черногории.
В МИД считают, что Черногория во всем должна быть на стороне Евросоюза, В том числе, когда речь идет о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", – заявили в МИД.
В случае, если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан Российской Федерации.
С 2008 года между Россией и Черногорией действует соглашение о безвизовых поездках граждан. Граждане России могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Черногория присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации и арестовала имущество депутатов Госдумы РФ и российских чиновников. В списке оказались 34 граждан России.
9 сентября Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.
Отныне процедура выдачи виз российским гражданам будет сложнее и займет больше времени, но надо разобраться, что делать с действующими визами, которые уже выдали россиянам ранее.
Глава португальской дипломатии Жоао Гомеш Кравиньо уточнял, что "выданные визы остаются действительными, однако виза не означает автоматического права въезда".