Если правительство поддержит, это будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для граждан России.

Об этом сообщает издание Dan, ссылаясь на заявление МИД Черногории.

В МИД считают, что Черногория во всем должна быть на стороне Евросоюза, В том числе, когда речь идет о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

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"Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", – заявили в МИД.

В случае, если бы правительство согласилось с мнением министра иностранных дел, это практически означало бы введение виз для граждан Российской Федерации.

С 2008 года между Россией и Черногорией действует соглашение о безвизовых поездках граждан. Граждане России могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Черногория присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации и арестовала имущество депутатов Госдумы РФ и российских чиновников. В списке оказались 34 граждан России.

9 сентября Совет Евросоюза утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Отныне процедура выдачи виз российским гражданам будет сложнее и займет больше времени, но надо разобраться, что делать с действующими визами, которые уже выдали россиянам ранее.

Глава португальской дипломатии Жоао Гомеш Кравиньо уточнял, что "выданные визы остаются действительными, однако виза не означает автоматического права въезда".

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