Состояние семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в 100 млн. крон.

Управление финансового анализа (FAU) Чехии заморозило имущество родственников гендиректора АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"" (КТРВ) Бориса Обносова. Речь идет о дочери оружейника Ольге и его 37-летнем зяте Ростиславе Зорикове, которые недавно попали под национальные санкции республики, сообщает "Чешское телевидение".

В частности, были арестованы пентхаус с видом на Прагу стоимостью около миллиона евро; квартира в этом же комплексе стоимостью 23 млн рублей; трехэтажный особняк в историческом районе Жижков - этим зданием стоимостью 6 млн евро Зориков владеет как физическое лицо.

Состояние семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в 100 млн. крон (4,1 млн евро по текущему курсу). В частности, под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax. Другую свою чешскую компанию он успел переписать на отца, сообщает Чешское телевидение.

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Борис Обносов занимает должность гендиректора КТРВ 20 лет, он получил звезду Героя России за "большой вклад в укрепление обороноспособности страны".

Санкции против представителей РФ

Миллиардер Евгений Швидлер, соратник российского олигарха Романа Абрамовича, проиграл суд по отмене санкций Великобритании, наложенных на него после вторжения России в Украину.

В марте 2022 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) назвало миллиардера советского происхождения деловым партнером бывшего владельца ФК "Челси" Абрамовича. Против него применили санкции.

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