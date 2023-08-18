Судья назвал дело миллиардера советского происхождения "безнадежным".

Миллиардер Евгений Швидлер, соратник российского олигарха Романа Абрамовича, проиграл суд по отмене санкций Великобритании, наложенных на него после вторжения России в Украину, пишет The Telegraph.

В марте 2022 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) назвало миллиардера советского происхождения деловым партнером бывшего владельца ФК "Челси" Абрамовича. Против него применили санкции.

Два частных самолета Швидлера были арестованы. Ограничения ударили и по его семье: известная школа для мальчиков Harrow School отозвала приглашение для сына Швидлера, а его дочери сказали не возвращаться в Marlborough College Wiltshire, где год обучения стоит 45 000 фунтов стерлингов и где она до сих пор училась.

Видео дня

В марте прошлого года Швидлер, по его словам, обращался лично к Лиз Трасс, которая тогда занимала должность министра иностранных дел, чтобы добиться отмены санкции, которые он считает ошибочными. Судья Высокого суда Нил Гарнем назвал дело миллиардера об отмене санкций "безнадежным".

"Из всех доказательств очевидно, что причиной санкций против истца была не только его роль в [российской сталелитейной компании] Evraz, но и сочетание этой роли и его взаимоотношений с Абрамовичем", – сказал он.

Адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн сказал, что Швидлер попытается обжаловать решение Высокого суда "как можно скорее". Журналисты отмечают, что провальная апелляция Швидлера в Высоком суде была первым подобным делом, которое рассматривалось в Великобритании, и она может иметь широкомасштабные последствия для других подсанкционных лиц, стремящихся отменить ограничения.

Санкции против Евгения Швидлера - что надо знать

59-летний Евгений Швидлер родился в российской Уфе в семье евреев. Взрослел и получал образование в США, где и получил гражданство. Разбогател во время приватизации российской промышленности. В 1990-х он вернулся в Россию, где основал с Романом Абрамовичем компанию по торговле нефтью "Руником". В конце концов получил контроль над нефтяным гигантом "Сибнефть". В 2000-х вместе с Абрамовичем и другими основал компанию по управлению инвестициями и активами "Миллхаус", зарегистрированную в Великобритании.

Сейчас бизнесмен живет в Англии и утверждает, что никогда не был гражданином России, не посещал РФ более 15 лет и критически относится к действиям российского правительства в отношении Украины.

Однако, как отмечается на сайте НАПК, роль Швидлера не ограничивается давними тесными связями с подсанкционным Абрамовичем. Отмечается, что он, как и Абрамович, имеет отношение к российской сталелитейной компании Evraz, которая ведет бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства страны-агрессора (до недавнего временивходил в совет директоров).

Вскоре после вторжения РФ в Украину Швидлер попал в санкционный список Великобритании. Также санкции против него применили Новая Зеландия и Австралия.

Санкции против Романа Абрамовича - что надо знать

Российский миллиардер Роман Абрамович был одним из первых россиян, в отношении которых Великобритания применила санкции после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Власти страны утверждали, что он поддерживал тесные связи с режимом российского диктатора Владимира Путина. На определенном этапе в 2022 году Абрамович был предложен как участник мирных переговоров – его "дипломатическую роль" одобрил лично Путин. К началу текущего года его роль в этом процессе ослабла.

Сейчас Абрамович так же пытается добиться отмены санкций, наложенных ЕС и Великобританией.

Вас также могут заинтересовать новости: