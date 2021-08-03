Взрыв произошел в районе, где расположены правительственные здания и иностранные посольства.

В центре столицы Афганистана во вторник вечером, 3 августа, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местную полицию.

Взрыв произошел в районе, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. После него последовала спорадическая стрельба. По данным местного чиновника, двое вооруженных человек открыли огонь по афганским силам безопасности.

Как сообщила городская больница скорой помощи в Twitter, на данный момент известно о шести раненых.

По предварительным данным, причиной взрыва стала заложенная в автомобиль бомба. Предполагаемой целью была резиденция члена парламента.

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Пока что ни одна из действующих на территории Афганистана террористических групп не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Инцидент произошел на фоне ожесточенных боев между правительственными войсками и боевиками движения "Талибан".

Отвод войск США из Афганистана

В начале июля стало известно, что США завершили более 90% всего процесса вывода войск из Афганистана.

Ранее США сообщили, что военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после вывода войск.

Автор: Денис Прядко