США насчитали в Африке 175 инструкторов ЧВК "Вагнер"

В США выразили опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия в Африке может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

В США выразили опасения в связи с присутствием России на африканском континенте, в том числе через частные военные компании.

Об этом командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер сообщил на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил, передает «Интерфакс».

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"Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента", - цитирует агентство слова Вальдхаузера.

Также он отметил, что благодаря активности в ЦАР у России появился доступ к полезным ископаемым этой страны. Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

Как сообщал УНИАН, по имеющимся данным СБУ, наемники ЧВК Вагнера были направлены в ЦАР руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же «поваром», а по совместительству российским бизнесменом Пригожиным - ООО «М-Финанс» (г. Санкт-Петербург, основные направления деятельности: добыча драгоценных камней, деятельность частных охранных служб). При этом установлено, что доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина.

Как известно, российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 в Центральноафриканской республике при расследовании деятельности ЧВК «Вагнера».