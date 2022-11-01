Иск подали от имени украинцев, которые выехали из страны.

В Великобритании юридическая фирма McCue Jury and Partners подала в суд на ЧВК "Вагнер" от имени украинцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает издание iNews.

В юридической компании считают, что активы ЧВК могут быть направлены для выплат репараций жертвам преступлений, совершенных "вагнеровцами" в Украине.

Видео дня

"Это первый случай в мире, когда на "Вагнер" и им подобных подали в суд их жертвы", – отметил старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время своего выступления в парламентском комитете по иностранным делам.

По словам юриста, доказательства участия ЧВК "Вагнер" в "сговоре с использованием незаконных средств с целью террора для облегчения незаконного вторжения в Украину" будет представлено в Высоком суде Лондона.

Отмечается, что расследование британского парламентского комитета в основном касается роли "вагнеровцев" в полномасштабной войне России против Украины. Однако в его рамках также изучат использование Россией наемников в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Известно, что боевиков ЧВК "Вагнер" обвиняют в зверствах и грубых нарушениях прав человека. В частности, речь идет о массовых казнях, незаконных задержаниях, пытках людей во время допросов и насильственном перемещении гражданских лиц.

В юридической фирме также заявили, что главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину направили письмо, в котором его, "вагнеровцев" и президента РФ Владимира Путина обвиняют в умышленном причинении страданий народу Украины и ведении незаконной войны с помощью терроризма.

Роль ЧВК "Вагнер" в войне России против Украины

Российская Федерация активно привлекает наемников ЧВК "Вагнер" на войну против Украины. Известно, что из-за больших потерь в ряды "вагнеровцев" начали рекрутировать заключенных. На войну отправляют даже тех из них, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Ранее сообщалось, что большинство членов российской ЧВК "Вагнер" составляют наемники из числа бывших заключенных. Примечательно, что на них приходится самый большой процент погибших.

В конце октября 2022 года бойцы украинского спецподразделения "Хорт" во время боевого задания ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнер". Военнослужащие также "затрофеили" оружие ликвидированного оккупанта – АК-12.

Вас также могут заинтересовать новости: