Частная военная компания "Вагнера" пытается набирать пилотов для развития своих возможности в воздухе. Наемники стали размещать более сложную технику наравне с российской армией.
Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.
Отмечается, что главарь ЧВК Евгений Пригожин набирает людей для экипажей ЗРК "Панцирь-С1" и С-300, вертолетов, штурмовиков, а также специалистов по радиоэлектронной борьбе.
"Вагнер" не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские солдаты все больше полагаются на силы частной военной компании", - говорится в сообщении.
Аналитики уже сообщали о формировании одного авиационного отряда "Вагнера", управлявшего самолетами Су-25. Они были замечены на востоке Украины в мае 2022 года.
"Приобретение "Вагнером" боевых самолетов свидетельствует о том, что ЧВК является "примером контрактной армии, к чему Минобороны России стремилось все эти годы", - указано в отчете.
ЧВК "Вагнер" в войне против Украины - что известно
Российская армия несет огромные потери, поэтому для войны против Украины начали мобилизовать мужчин. При этом не гнушаются брать даже заключенных.
В сентябре в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин лично агитировал "зеков" в одной из колоний строгого режима. При этом сам главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что воевать пойдут "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".
Позже российские СМИ сообщили, что Пригожину удалось завербовать более тысячи заключенных.
Кроме того, 25 октября появилась информация, что "вагнеровцы" рекрутируют заключенных, страдающих ВИЧ и гепатит C.