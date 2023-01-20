Они рассмотрят возможность создания "гибридного" трибунала.

Великобритания присоединилась к группе международных партнеров, которые будут добиваться привлечения России к уголовной ответственности за вторжение в Украину .

Как заявил Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, чтобы поделиться своим юридическим опытом и изучить варианты обеспечения полной ответственности российских лидеров за свои действия, пишет The Guardian.

"Зверства России не должны оставаться безнаказанными", - сказал Клеверли, говоря о гибели украинских солдат и мирных жителей, а также о перемещении миллионов украинцев.

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Отмечается, что участие Великобритании будет включать оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала, который мог бы дополнить существующие механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и внутренний судебный процесс Украины.

Трибунал для Путина

Напомним, что недавно Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила создать "специальный трибунал", поскольку привлечь Россию к ответственности в рамках Международного уголовного суда тяжело.

Вчера, 19 января, Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для преследования высшего руководства России за преступления против Украины.

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