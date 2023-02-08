Из них 2,3 млрд предоставлено на военную поддержку, по меньшей мере такая же сумма ожидается и в этом году.

Великобритания предоставила Украине 4 млрд фунтов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку.

"Военная, гуманитарная и экономическая поддержка Великобритании для Украины достигла почти 4 млрд фунтов со времени вторжения. Соединенное Королевство гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи для Украины после Соединенных Штатов, с поддержкой на сумму 2,3 млрд фунтов в 2022 году", - отмечается в Лондонский декларации правительств Великобритании и Украины.

Также сказано, что с 2015 года Великобритания обучает военных Вооруженных сил Украины с помощью Операции ORBITAL.

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"Мы стали первой европейской страной, которая оказала летальную помощь. Соединенное Королевство продолжило возглавлять движение для поддержки Украины с целью ее самозащиты, в том числе с помощью противотанкового оружия и танков. Наша военная помощь для Украины является стойкой. Великобритания продолжит делать вклад во все три военные области - на суше, в воздухе и на море", - говорится в декларации.

Также Британия остается настроенной оказывать гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, а также поддерживать бюджет и экономику Украины, помогать восстановить энергетическую систему и другую гражданскую критическую инфраструктуру, которые подверглись атакам от российских незаконных воздушных ударов.

Кроме того, Британия уже ввела санкции против более 1,2 тыс российских физических лиц и против более 120 юридических лиц со времени вторжения.

"Наши страны полны решимости одержать победу против российского вторжения, ради справедливого и устойчивого мира", - отмечается в декларации.

В этой связи сказано, что Украина имеет право на самозащиту.

"Вместе мы построим украинские Вооруженные силы, которые будут способными оборонять свою территорию и сдерживать атаки. Соединенное Королевство работает с Украиной для помощи в разработке ее долгосрочных силовых структур и способностей, чтобы отразить российские достижения и опираться на силу сдерживания в будущем. В 2023 году Соединенное Королевство подготовит минимум вдвое больше украинских военных от числа тех, которые прошли обучения в 2022 году, и даст не менее 2,3 млрд фунтов на военную помощь, в том числе на более современные способности", - говорится в декларации.

Вместе с тем, перед проведением саммита НАТО в Вильнюсе, будет происходить работа по углублению совместимости армии Украины с армиями Альянса и ускорению перехода Украины на стандарты НАТО.

Заявления Сунака во время визита Зеленского: детали

Сегодня, 8 февраля, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак заявил, что основные боевые танки Challenger 2 попадут на линию фронта в Украине в марте. Премьер Британии подчеркнул, что надо вооружить Украину в краткосрочной перспективе и усилить на долгосрочную перспективу.

Также Сунак заявил, что не исключает возможности поставок Украине боевых самолетов западного образца, а начала учений украинских военных - это лишь первый шаг. Он сегодня объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов для полетов на боевых самолетах западного образца.

Еще Сунак обещает усиление украинской системы противовоздушной обороны в ближайшие недели, а относительно предоставления Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

Британия ранее предоставила Украине тысячи зенитных ракет и системы противовоздушной обороны для уничтожения вражеских целей в воздухе.