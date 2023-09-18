Министр обороны Болгарии Теодор Тагарев заявил, что невозможно точно сказать, чей это был дрон и откуда он прибыл.

Министр обороны Болгарии Теодор Тагарев заявил, что найденный на побережье страны дрон со взрывчаткой "связан с войной, которую Россия развязала против Украины", но добавил, что невозможно точно сказать, чей это был дрон и откуда он прибыл.

Как сообщает CNN, группа болгарских специалистов прибыла на место происшествия в черноморском курорте Тюленово рано утром в понедельник после того, как дрон был обнаружен накануне вечером.

Дрон, который, как предположил Тагарев, возможно, упал в воду, а затем был выброшен на берег, нес 82-мм осколочно-фугасную мину. Взрывчатку позже взорвали военные.

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Министр заявил, что не знает, как долго дрон пролежал незамеченным, но отметил, что это не первый подобный пережиток войны, обнаруженный за пределами границ конфликта.

"Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной", - сказал Тагарев.

Ранее в Болгарии нашли дрон со взрывчаткой

Ночью 18 сентября в Болгарии обнаружили дрон со взрывчаткой в районе причала в Тюленево, заявили в Минобороны страны.

Как отмечали болгарские СМИ, ссылаясь на показания свидетелей, все устройство имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см.

Тюленево - населенный пункт страны-члены НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией.

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