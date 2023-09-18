Военные проверят объект и после этого примут решение о месте его утилизации.

Болгария отправляет спецгруппу для проверки беспилотника, который был найден на черноморском курорте.

Этой ночью они обнаружили часть беспилотника с, вероятно, взрывчаткой, в районе причала в Тюленево, заявили в Минобороны страны. Военные проверят объект и после этого примут решение о месте его утилизации.

За информацией Nova.bg, все устройство имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см, пояснил свидетель. В районе есть рестораны и отели, заведения простаивают 10 часов. Гости отеля неподалеку, видели дрон, который плавал в море в нескольких километрах от скал, где его снимали.

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Тюленево - населенный пункт страны-члены НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией.

Дроны в Черноморском регионе

4 сентября 2023 года во время атаки РФ по Одесской области на территорию Румынии упал один из вражеских дронов. 9 сентября в Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, как и в ночь на 13 сентября. Тогда в приграничных районах Румынии даже объявляли воздушную тревогу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны.

В ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли массированную атаку по Украине с применением ударных БПЛА "шахед" и крылатых ракет различного типа. Как сообщили в командовании Воздушных сил, всего враг выпустил по городам Украины 41 воздушную цель.

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