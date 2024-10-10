Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что бывший президент США выступал против увеличения помощи Украине, которая защищается от российской агрессии.

У Белого дома пока нет подтверждений того, что экс-президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, говорил по телефону с российским диктатором Путиным по меньшей мере 7 раз с того момента, как покинул свой пост.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста во время брифинга. Она подчеркнула, что если это соответствует действительности, то это вызывает серьезное беспокойство:

"Конечно, у меня нет подтверждений ни по одному из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезное беспокойство? Да".

При этом Карин Жан-Пьер отметила, что это особенно беспокоит, учитывая то, что бывший президент США выступал против увеличения помощи Украине, которая защищается от российской агрессии.

"Поэтому, если это правда, это вызывает беспокойство", – констатировала пресс-секретарь Белого дома.

Трамп говорил с Путиным

Журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" заявил, что Дональд Трамп в 2024 году имел как минимум один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации Вудворда, с того момента, как Трамп покинул кресло президента США в 2021 году, таких разговоров было не менее 7. О чем именно могли говорить Трамп и Путин неизвестно.

Между тем в Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что таких телефонных контактов якобы не было.

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