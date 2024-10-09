В Кремле опровергли, что Трамп звонил Путину

По словам спикера Кремля, таких телефонных контактов у диктатора якобы не было.

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин говорил по телефону с Дональдом Трампом 7 раз после того, как последний ушел с поста президента США.

"Нет, это не так", - сказал представитель Кремля в комментарии российскому "РБК".

Контакты Путина и Трампа - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Война", которая выйдет в свет через несколько дней, заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 2024 году имел как минимум один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По словам Вудвора, такой разговор мог состояться в начале этого года. Тогда Дональд Трамп приказал своему помощнику покинуть офис в Мар-а-Лаго, чтобы он мог поговорить с хозяином Кремля.

Однако другой неназванный помощник Трампа, упомянутый в книге Вудводра, заявил, что Трамп мог контактировать с Путиным по меньшей мере семь раз после того, как покинул президентское кресло в 2021 году.

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