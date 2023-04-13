Теперь на логотипе будет контур желтого сердца.

Беларусь, вероятно, выбрала новое название для бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, сегодня стало известно, что руководящая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by.

На новом логотипе изображен контур желтого сердца. Название компании указывается белыми буквами на темно-зеленом фоне. Сейчас рестораны работают под вывеской "Мы открыты".

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Именно это название временно выбрали в Беларуси после выхода Mcdonald's. Российский вариант "Вкусно и точка" заблокировал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Война в Украине - реакция Mcdonald's

Как сообщал УНИАН, в мае Mcdonald's объявил, что окончательно покидает Россию таким образом осудив войну РФ против Украины.

Уже в июне на месте Mcdonald's начали работать заведения под названием "Вкусно - и точка".

В ноябре 2022 года Mcdonald's решил уйти и из Беларуси. Тогда сообщалось, что рестораны будут работать под российским брендом.

В марте 2023 года стало известно, что в России сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", пришедшая на замену Mcdonald's после ухода американской компании из России, оказалась убыточной в первый год работы.

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