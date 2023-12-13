По информации источника, военный городок Южного оперативного командования будет построен на базе пяти заброшенных детских лагерей.

В Беларуси строят новый военный городок недалеко от границы с Украиной, раньше на этом месте были детские лагеря, до недавнего времени - клуб лазертага. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации источника, военный городок Южного оперативного командования будет построен на базе пяти заброшенных детских лагерей ("Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" и "Лесная поляна"). Объект будет расположен в урочище возле села Новая Буда Гомельского района, недалеко от границы с Украиной.

Исследователи определили, что в районе бывшего детского лагеря "Галактика" расположен клуб активного отдыха "Корсар". Здесь можно сыграть в лазертаг, пейнтбол и т.д.

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В ноябре игровой клуб сообщил об изменении игровой площадки. Якобы происходит "полная перезагрузка". Причины они не разглашают.

"Смена площадки по играм клубом "Корсар" может быть связана со строительством военного городка. Соответственно наша информация о месте строительства получила еще одно подтверждение", – пишет "Гаюн".

Ситуация на границе с Беларусью

Сейчас вдоль украинской границы от Волынской до Черниговской областей расположено около 1800 военных Беларуси.

"Для того, чтобы легитимизировать присутствие ВС РБ в приграничных районах и соответственно на полигонах, вместо принятия правового решения президентом Лукашенко относительно применения военной организации, что определено их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и обучение. Таким образом они закрепляют присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной", - сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам генерала, там есть вооруженные бронированной техникой батальоны и артиллерийские подразделения. Однако, большая часть войск находится в глубине Беларуси.

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