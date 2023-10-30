Они притворяются, что тренируются и проводят учения.

Сейчас вдоль украинской границы от Волынской до Черниговской областей расположено около 1800 военных Беларуси.

"Для того, чтобы легитимизировать присутствие ВС РБ в приграничных районах и соответственно на полигонах, вместо принятия правового решения президентом Лукашенко относительно применения военной организации, что определено их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и обучение. Таким образом они закрепляют присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной", - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам генерала, там есть вооруженные бронированной техникой батальоны и артиллерийские подразделения. Однако большая часть войск находится в глубине Беларуси.

Видео дня

"Если страна-агрессор приняла решение на уровне президента относительно применения Вооруженных сил России, то в Республике Беларусь это правовое действие не состоялось. Одно дело - запускать со своей территории технику и солдат вражеской страны на украинскую землю, другое - принять решение относительно применения ВС РБ и уж точно стать в один ряд с Путиным", - добавил Наев.

Война в Украине - новости из Беларуси

В сентябре Европарламент признал белорусского диктатора Александра Лукашенко причастным к войне против Украины на уровне с Владимиром Путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

16 октября Беларусь начала проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Вас также могут заинтересовать новости: