Вадим Синявский заявил, что до 15 июня всем спасателям выдадут табельное оружие.

Спасателям в Беларуси раздадут табельное оружие. Это якобы необходимо, потому что их хотят использовать для помощи силовикам.

Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Отмечается, что раздать оружие должны до 15 июня.

"Поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

По его словам, спасатели будут помогать силовикам во время массовых беспорядков и в случае вооруженного конфликта.

Как ранее сообщал УНИАН, в Генштабе сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

Вас также могут заинтересовать новости: