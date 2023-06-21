Согласно сообщению Минобороны РБ, мероприятие продлится до конца месяца.

В Беларуси в среду, 21 июня, стартовали мобилизационные учения при участии военных комиссариатов Минской области.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси. По данным ведомства, тренировки продляться до конца текущего месяца (до 30 июня).

Отмечается, что это плановое мероприятие, цель которого - проверка готовности военных комиссариатов и местных госорганов выполнять "задачи по предназначению".

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"В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - уточняет Минобороны.

Учения армии РФ в Беларуси внезапно продлили

Напомним, на прошлой неделе мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила о внезапном продлении учений на территории РБ. Речь идет о "тренировках" войск РФ на полигонах Беларуси.

Сообщалось, что российские войска останутся там минимум до 25 июня. На данный момент армия РФ развернула свои силы на 8 локациях (для каждой из них составлен отдельный график).

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