Несмотря на атаку дрон все же смог доставить посылку.

Ворон в Австралии напал на дрон-доставщик дочерней компании Google. Дрон покинул место инцидента после того, как доставил груз.

Об этом пишет input.

Посыльные компании Wing используют программное обеспечение для того, чтобы сообщать авиадиспетчерам о своем местонахождении для предотвращения аварий с другими курьерами.

На обнародованных кадрах видно, что дрон Wing пытается приземлиться, когда на него напал черный ворон. В итоге дрон доставил посылку, после чего улетел.

Стоит отметить, что компании Wing с 2019 года доставляет товары жителям столицы Австралии с помощью дронов. Оператор крепит небольшую посылку к тросу дрона, а аппарат по прибытию в пункт назначения опускает ее на землю. После этого дрон возвращается к оператору.

Как ранее сообщал УНИАН, в Австралии агрессивная сорока напала на беспилотник, владелец которого снимал живописное видео на морском побережье Сиднея. Пилот изо всех сил пытается увести свой дрон от злобной птицы, которая клевала аппарат и хватала его лапами.

Автор: Анастасия Горбачева