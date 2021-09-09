Пернатая не останавливала атаки, пока не повалила дрон на землю.

В Австралии агрессивная сорока напала на беспилотник, владелец которого снимал живописное видео на морском побережье Сиднея.

Видео эпичного "сражения" на своей странице в Instagram опубликовал блогер Fabreezy.

"В Австралии все хотят убить тебя, даже птицы", - подписал ролик автор.

Блогер управлял дроном FPV - это БПЛА, транслирующий видео в реальном времени на специальные очки, позволяя владельцу управлять полетом в режиме реального времени.

В какой-то момент жужжащий аппарат попал в поле зрения сороки, которая, видимо, увидела в нем угрозу. Пилот изо всех сил пытается увести свой дрон от злобной птицы, которая клевала аппарат и хватала его лапами.

Читайте такжеВ Австралии птица научилась изображать электродрель и плакать как ребенок (видео)Но попытки Fabreezy оказались тщетными - хищница успокоилась, только когда сбила беспилотник на землю.

Всего за пару дней этот забавный ролик собрал более 4,3 тыс. "лайков".

Однако далеко не все встречи австралийцев с сороками заканчиваются курьезами - 8 августа одна из птиц напала на 30-летнюю женщину и ее пятимесячную дочь, гулявших в парке города Брисбен. В результате ребенок получил настолько тяжелые травмы головы, что скончался в больнице.

Также УНИАН сообщал об инциденте в Индии, где бойцовый петух убил хозяина, раскромсав ему пах шпорой.

Автор: Станислав Кожемякин