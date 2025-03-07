Он добавил, что Трамп был избран, чтобы принести мир в этой войне, и он работает с обеими сторонами так, как может только президент Трам.

Приостановка военной помощи Украине является временной и это "пауза в ожидании настоящей преданности пути к миру".

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время переговоров с британским коллегой Джоном Гили, передает Голос Америки. "Трамп очень пристально следит за тем, что именно говорят и делают украинцы относительно приверженности мирному процессу, и нас очень поощряют те признаки, которые мы видим. В конце концов, Трамп примет решение, но пока это пауза", - сказал Хегсет.

"Наши страны будут работать вместе, чтобы обеспечить длительный мир в Украине", - считает глава Пентагона.

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Хегсет также подчеркнул, что США приветствуют предложения Великобритании и Франции помочь Украине поддерживать мир: "Посадим обе стороны к столу. Возьмем обязательства по миру, и это то, что президент Трамп активно делает, как с русскими, так и с украинцами. Итак, чтобы поддерживать длительный мир, в этом есть аспект безопасности. Великобритания и Франция пообещали вместе с другими стать главной частью этого. Будут другие аспекты, которые являются частью дальнейших условий переговоров".

Глава Пентагона отметил, что "Трамп был избран, чтобы принести мир в этой войне, и он работает с обеими сторонами так, как может только президент Трамп,... и сегодня мы ближе (к миру), чем когда-либо, благодаря его лидерству".

В то же время британский министр обороны Гили отметил, что Украина готова подписать соглашение с США.

"Они готовы к прекращению огня. Они хотят гарантий и безопасности, которых мы должны придерживаться, чтобы гарантировать, что они снова не столкнутся с российской агрессией. Но они, как и мы, готовы работать, чтобы максимально использовать эту уникальную возможность, которую мы сейчас имеем, и это ответственность на всех нас, и это очень четко видно от нашего премьер-министра, это ясно от президента (Трампа), это понятно и от президента (Владимира) Зеленского", - сказал Гили.

Помощь США Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила предоставление Украине военной помощи, а впоследствии стало известно, что приостановлено и передачу американских разведданных Украине.

Сообщалось, что эта остановка продлится до тех пор, пока Украина на согласится на переговоры с РФ.

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