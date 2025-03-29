На одной из таких встреч среди стран НАТО обсуждалась поддержка Украины.

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер на две встречи с иностранными коллегами, где обсуждалась секретная информация. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких источников, которые осведомлены об этих встречах.

Отмечается, что Дженнифер Хегсет, бывший продюсер Fox News, не является сотрудником Министерства обороны США. По словам источников, на встречи высокого уровня с иностранными партнерами могут пригласить только тех людей, у кого есть соответствующий допуск. Неизвестно, есть ли он у жены главы Пентагона.

Источники рассказали, что одна из таких встреч произошла 6 марта в Пентагоне. Тогда Хегсет встретился со своим британским коллегой Джоном Хили. За день до этого США заявили о прекращении обмена военной разведкой с Украиной.

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Кроме того, Дженнифер Хегсет также присутствовала на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где представители оборонных ведомств стран-союзниц обсуждали поддержку Украины, поделились источники. На таких встречах обсуждается конфиденциальная информация, например, объем помощи Украине. Представители стран НАТО обычно не хотят предавать огласке эти данные.

Источники добавили, что некоторые иностранные участники встреч даже не знали, кто такая Дженнифер Хегсет. По их словам, иностранные партнеры были удивлены ее присутствием.

В издании напомнили, что сейчас члены Конгресса от обеих партий обеспокоены тем, как Хегсет обращается с секретной военной информацией. Ситуация усугубилась после того, как он и другие чиновники администрации президента США Дональда Трампа использовали групповой чат на платформе Signal, в который случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга, для обсуждения конфиденциальной информацией, включая планирование ударов по йеменским повстанцам-хуситам.

Слив секретного чата администрации США - что известно

Напомним, что высокопоставленные чиновники по национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа обсуждали секретные планы авиаударов по хуситам в Йемене через неправительственный мессенджер Signal. В чат случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Голдберг показал часть переписки и рассказал, что конкретно обсуждали в администрации Трампа. В чате Signal присутствовали 18 человек, включая руководителей ЦРУ, Минфина и госсекретаря Марко Рубио.

Издание Politico писало, что за слив секретного чата администрации США Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца. Собеседники в Белом доме утверждали, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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