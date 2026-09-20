'Панцирь' был в 500 метрах: дроны прорвали российскую ПВО и подожгли склады и НПЗ

Судя по видео- и фотоматериалам, которые есть в сети, на НПЗ, как минимум, несколько очагов возгорания.

Одно из попаданий по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне в Подмосковье, вероятно, произошло в результате работы российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь".

Об этом написал канал ASTRA. Нахождение ЗРПК "Панцирь" в Подмосковье подтвердил и мониторинговый канал Exilenova+. "Российский ЗРПК "Панцирь" в Подмосковье на фоне горящих складов. Аналоговнет отработал штатно", - говорится в сообщении.

Судя по видео- и фотоматериалам, которые есть в сети, на НПЗ, как минимум, несколько очагов возгорания. Осинтеры пишут, что в том числе загорелась установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Видео дня

Отметим, что московский НПЗ – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.Его мощность переработки – 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.

По данным мониторинговых каналов, ЗРПК "Панцирь" находился всего в 500 м от логистического технопарка "Софьино", который состоит из 6 корпусов общей площадью 290 тыс. кв м.

На нем тоже зафиксирован крупнейший пожар.

К тому же стало известно о еще одном пораженном дронами объекте. Речь идет о ТЭЦ-22 в Дзержинском Московской области. Как следует из OSINT-анализа ASTRA, объект расположен примерно в 2 км от НПЗ в Капотне.

При этом власти не сообщали об атаке на ТЭЦ-22.

ТЭЦ-22 им. Н.Серебряникова – крупная теплоэлектроцентраль "Мосэнерго". Станция мощностью 1 375 МВт обеспечивает электроэнергией и теплом юго-восток Москвы, Дзержинский и часть Люберецкого округа, а также поставляет технологический пар московскому НПЗ.

Удары по России

В ночь на 20 сентября украинские дроны нанесли массированный удар по Москве и области. Местные власти сообщали даже о двух погибших и 6 раненых.

Примечательно, что на московский НПЗ уже наведывались Украинские дроны. Это было в июне. В сети даже появились многочисленные мэмы с оторванной от нефтяного резервуара крышкой.

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