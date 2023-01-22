СМИ опубликовали фотографию современной противовоздушной установки IRIS-T, которую Украине передала Германия. Боец Вадим рассказал, что во время "боевого крещения" комплекса он сбил все цели.
"Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100 процентов целей, это преимущественно крылатые ракеты", — рассказал изданию зенитчик АрміяInform.
Защитник Вадим говорит, что когда предложили поехать на учебу в Германию и овладеть новой техникой, он согласился без раздумий. Ведь IRIS-T-одна из самых новых в мире разработок в области ПВО.
По словам зенитчика, немецкий современный комплекс существенно усилил ПВО Украины. Но этого оружия нужно больше, особенно в дни, когда Россия наносит массированные атаки по украинской территории.
IRIS - T для Украины
Раньше в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и дронов.
Характеристики ЗРК IRIS-T SLM
- Обнаружение целей на дальности до 250 км
- Уничтожение целей на расстоянии до 40 км
- Уничтожения целей на высоте до 20 км