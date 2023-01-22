Во время "боевого крещения" в октябре 2022-го года комплекс сбил 100% целей, это преимущественно крылатые ракеты.

СМИ опубликовали фотографию современной противовоздушной установки IRIS-T, которую Украине передала Германия. Боец Вадим рассказал, что во время "боевого крещения" комплекса он сбил все цели.

"Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100 процентов целей, это преимущественно крылатые ракеты", — рассказал изданию зенитчик АрміяInform.

Защитник Вадим говорит, что когда предложили поехать на учебу в Германию и овладеть новой техникой, он согласился без раздумий. Ведь IRIS-T-одна из самых новых в мире разработок в области ПВО.

Видео дня

По словам зенитчика, немецкий современный комплекс существенно усилил ПВО Украины. Но этого оружия нужно больше, особенно в дни, когда Россия наносит массированные атаки по украинской территории.

IRIS - T для Украины

Раньше в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и дронов.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM

Обнаружение целей на дальности до 250 км

Уничтожение целей на расстоянии до 40 км

Уничтожения целей на высоте до 20 км

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