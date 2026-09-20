Силы обороны освободили сразу два населенных пункта под Лиманом, - DeepState

Кроме того, украинские защитники продвинулись вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.

Украинские защитники добились новых успехов на Лиманском направлении. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что Силы обороны освободили населенные пункты Шандриголово и Дерилово в Донецкой области. Кроме того, украинские силы продвинулись дальше на восток от освобожденного Шандриголово. Отметим, что согласно карте, общая площадь освобожденной украинской территории на этом направлении уже составляет 43,5 квадратных километров.

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Напомним, ранее аналитики DeepState также сообщали об освобождении населенного пункта Среднее на этом направлении. Кроме того, эксперты отмечали, что украинским войскам удалось остановить наступление РФ в районе Шандриголово.

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Между тем заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко, чьи войска в настоящее время удерживают этот участок фронта, ранее отмечал, что ВСУ продолжают наступление в районе Лимана. Он сообщал, что украинские подразделения проводят наступательные действия в рамках операции "Вивальди" и освобождают новые населенные пункты.

"Противник на данном участке разбит, дезорганизован, пытается перебросить туда для закрытия прорыва свои подразделения специального назначения. Просто так же перемалывая их в мясо, не достигая никакого успеха. Российские генералы пытаются прикрыть свою ложь, свой провал за счет человеческих жизней", – описывал он ситуацию на этом направлении.

Добавим, что ранее украинские защитники провели ещё одну операцию на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Силам обороны тогда удалось освободить 26 населённых пунктов на Александровском направлении.

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