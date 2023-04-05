Там отметили, что США сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя.

Пентагон обнародовал снимки военной техники, которая вошла в новый пакет помощи на сумму $2,6 млрд.

На сайте Минобороны США опубликован список вооружения, которое вошло в этот пакет помощи Украине, а также фото этого вооружения. В Пентагоне отметили, что в настоящее время линия фронта является относительно статичной, без заметных достижений на земле ни одной из сторон.

"Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", – цитирует чиновника сайт Пентагона.

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В сообщении отмечается, что ведомство ведет постоянные переговоры с властями Украины относительно потребностей ВСУ, будь то боеприпасы или другие материальные средства, и постоянно вносятся корректировки согласно условиям на поле боя.

Военная помощь США Украине

4 апреля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Он предусматривает предоставление большего количества боеприпасов для HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выделение этой помощи. "Ожидаем боеприпасы для HIMARS, ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды. Готовимся к освобождению оккупированных территорий", - сказал президент.

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