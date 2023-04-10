Масштабная утечка данных Пентагона подтвердила, что США имели техническую возможность прослушивать главные кабинеты Минобороны РФ.

США проникли в планы Министерства обороны России и ЧВК "Вагнер" глубже, чем считалось ранее. Масштабный утечка документов Пентагона свидетельствует о том, что американские спецслужбы разоблачили планы оккупантов благодаря перехваченным коммуникациям.

Как сообщает CNN, утечка данных вызывает беспокойство, что теперь россияне могут изменить свой метод связи, чтобы лучше скрыть свои планы. Кроме того, под угрозой оказались источники в Кремле и Минобороны РФ, ведь США получали карты передвижения российских войск и логистики из конфиденциальных источников.

Документы свидетельствуют, что США смогли перехватить российские планы и целеуказания, вплоть до того, когда и какие именно теплоэлектростанции, электрические подстанции и железнодорожные и автомобильные мосты российские войска планировали атаковать в Украине.

Видео дня

Также США смогли перехватить российскую стратегию борьбы с танками НАТО, которые должны были войти в Украину с апреля. План "предусматривал создание трех зон огня - дальней, средней и короткой - с охватом каждой зоны отдельными типами вооружения и подразделений".

В одном из слитых документов говорится о потерях обеих сторон конфликта. При этом отмечается, что точные цифры трудно оценить. Согласно одному документу, по состоянию на февраль российские войска понесли от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе 43 000 военнослужащих погибли в боях. В то же время Украина понесла от 124 500 до 131 000 потерь, в том числе до 17 500 убитых в боях.

Как сообщает The New York Times, в сеть слили около 100 страниц секретных документов. Источники в американских спецслужбах считают документы в целом подлинными, хотя по крайней мере в одном из них были исправлены цифры.

Из этих документов можно составить представление не только о том, откуда США узнают информацию, но и как. Например, в ежедневной разведывательной сводке ЦРУ указывается, что для прослушивания разговоров в Министерстве обороны России использовались средства радиоэлектронной разведки.

Газета также подтверждает, что США передавали Украине данные о времени ракетных ударов и бомбардировок, которые будут осуществлять российские войска. В документах также есть данные об ослаблении российских войск. Так, Национальный центр управления обороной признавал в февральском докладе "снижение боеспособности" войск РФ на востоке Украины.

Утечка документов Пентагона

7 апреля в Сеть слили секретную информацию Пентагона по планированию украинского контрнаступления. В открытом доступе оказались и данные о потребностях Вооруженных Сил Украины. В ГУР заверили, что большая часть "слитой" информации была взята из открытых источников и содержит полезную для России дезинформацию.

Американские СМИ сообщают, что Украина изменила свои планы о военных операциях из-за недавней "утечки" секретных документов Пентагона.

Впоследствии был обнародован документ, свидетельствующий о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: