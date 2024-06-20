Лидер Северной Кореи не выглядел здоровым, говорит бывшая сотрудница ЦРУ.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не выглядит здоровым. Об этом заявила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри, опираясь на кадры его встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Hill.

"Моей первой реакцией, когда я посмотрела на Ким Чен Ына, было: "Как по мне, он выглядит не очень хорошо". Было время, когда он немного похудел и выглядел лучше. Поэтому моей первой реакцией было то, что он не выглядел здоровым, потому что его здоровье – это то, что мы всегда отслеживаем", – сказала Терри в недавнем интервью Кейтлан Коллинз из CNN.

Отмечается, что комментарии Терри появились после встречи российского диктатора Владимира Путина и Ким Чен Ына, во время первого визита кремлевского правителя в Северную Корею за последние 24 года.

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Экс-сотрудница ЦРУ добавила, что Ким сделал большое событие из приезда Путина. В Пхеньяне был включен свет и вывешены баннеры в честь его визита. Ким Чен Ын сделал это, потому что "это делает его страну похожей на нормальную страну".

"Для него это очень важно", – сказала Терри.

Известно, что Северная Корея пообещала полную поддержку России в ее войне против Украины. В СМИ сообщали, что Пхеньян поставил Москве военную технику в обмен на экономическую помощь и передачу технологий, которые будут способствовать развитию ракетного и космического спутникового секторов страны.

"Я считаю, что Ким Чен Ын ищет нечто гораздо более значимое, а именно чувствительные военные технологии, чтобы решить проблему своего грозного оружия массового уничтожения, своей ракетной программы", – констатировала Терри.

Визит Путина в Северную Корею

19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею. В честь его приезда КНДР вывесила немалое количество баннеров с лицом правителя Кремля.

Известно, что во время визита Путина РФ и КНДР подписали договор о партнерстве между странами. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Кроме того, как отметил Путин, РФ "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

На этот договор уже отреагировали в Украине. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР.

В то же время The Times пишет, что Путин и Ким сформировали ядерный блок против Запада и, вероятно, произошло это не вопреки, а с благословения Пекина. Отмечается, что поставки северокорейских снарядов для нужд захватнической армии России в Украине – это лишь половина проблем от этого альянса. Другая половина – что КНДР получает от России в обмен на оружие.

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