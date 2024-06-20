Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не выглядит здоровым. Об этом заявила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри, опираясь на кадры его встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Hill.
"Моей первой реакцией, когда я посмотрела на Ким Чен Ына, было: "Как по мне, он выглядит не очень хорошо". Было время, когда он немного похудел и выглядел лучше. Поэтому моей первой реакцией было то, что он не выглядел здоровым, потому что его здоровье – это то, что мы всегда отслеживаем", – сказала Терри в недавнем интервью Кейтлан Коллинз из CNN.
Отмечается, что комментарии Терри появились после встречи российского диктатора Владимира Путина и Ким Чен Ына, во время первого визита кремлевского правителя в Северную Корею за последние 24 года.
Экс-сотрудница ЦРУ добавила, что Ким сделал большое событие из приезда Путина. В Пхеньяне был включен свет и вывешены баннеры в честь его визита. Ким Чен Ын сделал это, потому что "это делает его страну похожей на нормальную страну".
"Для него это очень важно", – сказала Терри.
Известно, что Северная Корея пообещала полную поддержку России в ее войне против Украины. В СМИ сообщали, что Пхеньян поставил Москве военную технику в обмен на экономическую помощь и передачу технологий, которые будут способствовать развитию ракетного и космического спутникового секторов страны.
"Я считаю, что Ким Чен Ын ищет нечто гораздо более значимое, а именно чувствительные военные технологии, чтобы решить проблему своего грозного оружия массового уничтожения, своей ракетной программы", – констатировала Терри.
Визит Путина в Северную Корею
19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года посетил Северную Корею. В честь его приезда КНДР вывесила немалое количество баннеров с лицом правителя Кремля.
Известно, что во время визита Путина РФ и КНДР подписали договор о партнерстве между странами. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Кроме того, как отметил Путин, РФ "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".
На этот договор уже отреагировали в Украине. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР.
В то же время The Times пишет, что Путин и Ким сформировали ядерный блок против Запада и, вероятно, произошло это не вопреки, а с благословения Пекина. Отмечается, что поставки северокорейских снарядов для нужд захватнической армии России в Украине – это лишь половина проблем от этого альянса. Другая половина – что КНДР получает от России в обмен на оружие.
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