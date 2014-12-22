Пакистанская власть решила казнить 500 человек

До недавнего времени в Пакистане действовал мораторий на смертную казнь, но после того, как боевики движения «Техрик-е Талибан Пакистан» атаковали школу в Пешаваре, запрет был снят. За прошедшие три дня казнены уже шестеро осужденных за терроризм, в том числе российский гражданин Ахлас Ахлак, которого обвиняли в подготовке покушения на бывшего президента страны Первеза Мушаррафа, передает Lenta.ru.

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МИД России неоднократно пыталось договориться о том, чтобы Исламабад отсрочил исполнение приговора или отменил его из гуманных соображений. В конце концов пакистанские власти согласились отложить казнь до 22 декабря, когда в страну должна была прилететь мать заключенного Светлана Ахлак, но впоследствии изменили свое решение.

Нападение на военное училище в городе Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва произошло 16 декабря. Шестеро талибов, проникших в здание, захватили в заложники курсантов и преподавателей — всего около 500 человек. Боевики были ликвидированы в ходе операции, всего от их рук погибли 149 человек, в основном учащиеся.