Бывшего пакистанского лидера Мушаррафа оправдали по делу об убийстве

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа оправдали в суде по делу об убийстве старейшины народности белуджи Наваба Акбара Бугти. Об этом сообщает ВВС-Россия.

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Отмечается, что также по этому делу были оправданы двое бывших высокопоставленных чиновников.

В то же время адвокат, представляющий интересы детей убитого, заявил, что сторона защиты не удовлетворена решением суда и намерена его опротестовать.

Обвинения в убийстве Бугти были предъявлены Мушаррафу в сентябре 2013 года. Бугти был известным политическим деятелем, бывшим сенатором Национальной ассамблеи Пакистана и губернатором провинции Белуджистан.

Он выступал против режима Мушаррафа и за автономию Белуджистана, потому был обвинен правительством Мушаррафа в подготовке переворота. В 2006 году правительственные войска начали бомбить лагеря, где, как утверждал президент, проходили подготовку лояльные к Бугти боевики. Одновременно правительство Мушаррафа вступило в переговоры с силами Бугти.

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Лидер повстанцев был убит во время спецоперации в провинции Белуджистан в 2006 году. Его гибель вызвала масштабные протесты. Пакистанское правительство сделало заявление, что Бугти покончил с собой, однако защита на суде оспорила эту версию.

Генерал Мушарраф был на посту президента с 2001 по 2008 год, а в 2008 году покинул страну. Вернувшись в Пакистан в 2013 году, Мушарраф планировал принять участие в парламентских выборах, однако власти страны выдвинули против него ряд обвинений. Помимо прочего бывший президент обвиняется вгосударственной измене и соучастии в убийстве лидера оппозиции и бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто в 2007 году.

Мушарраф неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес политически мотивированы.