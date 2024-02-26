Британский пэр начал свою карьеру в семейном банке, NM Rothschild & Sons, в 1963 году.

Финансист и член семьи Ротшильдов, лорд Джейкоб Ротшильд, умер в возрасте 87 лет. Состояние его семьи оценивается примерно в 825 миллионов фунтов стерлингов.

Издание Independet пишет, что британский пэр начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, затем получил контроль над Rothschild Investment Trust, а в 1980 году вместе с сэром Марком Вайнбергом стал соучредителем тогда еще J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place.

Согласно прошлогоднему списку Sunday Times Rich List, состояние семьи лорда Ротшильда оценивается примерно в 825 миллионов фунтов стерлингов, а на поддержку иудеев, образование и искусство они выделяют 66 миллионов фунтов стерлингов.

Видео дня

"Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей, был великолепным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительности в Израиле и еврейской культуры, увлеченным защитником окружающей среды и очень любимым другом, отцом и дедушкой. Он будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии, а позже будет организовано поминовение в честь его жизни", - говорится в заявлении семьи.

В сообщении на сайте X Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон заявили, что "с глубоким прискорбием сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать семье, коллегам и многочисленным друзьям".

Семья лорда Джейкоба - что известно

Лорд Ротшильд родился в Беркшире, получил образование в Итонском колледже, а затем изучал историю в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета.

До 2019 года он был председателем совета директоров RIT Capital Partners - одного из крупнейших инвестиционных трастов, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, а также занимал такие должности, как заместитель председателя совета директоров тогдашней телекомпании BSkyB, директор RHJ International, ныне известной как BHF Kleinwort Benson Group, и был членом совета герцогства Корнуоллского при тогдашнем принце Уэльском.

В сфере культуры он был председателем попечительского совета Национальной галереи и председателем Фонда наследия Национальной лотереи. Известный меценат, он также снимался для многочисленных портретов, в том числе Люциана Фрейда и Дэвида Хокни.

Он также основал компанию Windmill Hill Asset Management для управления семейным филантропическим портфелем и был председателем попечительского совета благотворительного фонда The Rothschild Foundation.

Одним из его самых больших филантропических вкладов стало поместье Уоддесдон в Бакингемшире. В 1988 году он передал управление им от имени Национального треста своей кузине Дороти де Ротшильд.

Он был женат более 50 лет на Серене, которая умерла в 2019 году, и с которой у него четверо детей - Ханна, Бет, Эмили и Нат - и много внуков.

Мифы про Ротшильдов

Семья Ротшильдов за время своего существования стала объектом многих теорий заговора. Некоторые утверждали, что они принадлежат к иллюминатам и контролируют все богатство мира и банки. Кроме того, утверждалось, что семья поощряет войны между правительствами.

Вас также могут заинтересовать новости: