Министерство обороны изучает инициативу Польши.

В Чехии рассматривают возможность создания подразделения украинцев, желающих пройти обучение и присоединиться к украинской армии.

На прошлой неделе министр обороны страны Яна Чернохова в интервью телеканалу ČT 24 сказала, что еще до полномасштабной войны в Чехии жило большое количество украинцев. "Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, так почему бы не обучать, возможно, граждан Чехии, которые идентифицируют себя как украинцы, и не сформировать из них какое-то подразделение", - цитирует ее Novinky.

Чернохова подчеркнула, что вступление в такое подразделение будет исключительно добровольным. "Пока действует временная защита, мы не будем иметь правового инструмента, чтобы выдворить этих людей и отправить их обратно в Украину", - добавила министр.

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Впоследствии представитель Министерства обороны Чехии Карел Чапек сказал журналистам, что они все еще оценивают с практической и юридической точки зрения идею Польши.

Издание отмечает, что в соглашении о безопасности Польши и Украины есть пункт, согласно которму Варшава по просьбе Украины "будет поощрять граждан возвращаться для службы в ВСУ и других Силах безопасности и обороны". В то же время соглашение с Чехией такой формулировки не содержит.

Украинский легион в Польше

Как сообщал УНИАН, в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский подписал с польским премьером Дональдом Туском двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Документ предусматривает формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона. Вступление в это подразделение является добровольным.

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