Он призывает их стать добровольцами Украинского легиона.

Министр обороны Рустем Умеров призвал всех граждан Украины, которые сейчас находятся в Европе, присоединиться к рядам Украинского легиона.

О его создании стало известно после подписания соглашения о безопасности между Польшей и Украиной. Умеров отметил, что добровольческое подразделение будет проходить тренировки на польской территории. На своей странице в социальной сети Facebook он объяснил, почему стоит присоединиться к легиону:

добровольцы получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран Евросоюза;

легион будет оснащен лучшим оборудованием от международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя;

украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза, смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с Вооруженными силами.

"Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе!" - добавил министр. Видео дня

Соглашение по безопасности с Польшей

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Варшаве. Он подписал с польским премьером Дональдом Туском двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

По словам президента, это соглашение содержит положение о разработке механизма сбивания в небе Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: