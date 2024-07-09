Министр обороны Рустем Умеров призвал всех граждан Украины, которые сейчас находятся в Европе, присоединиться к рядам Украинского легиона.
О его создании стало известно после подписания соглашения о безопасности между Польшей и Украиной. Умеров отметил, что добровольческое подразделение будет проходить тренировки на польской территории. На своей странице в социальной сети Facebook он объяснил, почему стоит присоединиться к легиону:
- добровольцы получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран Евросоюза;
- легион будет оснащен лучшим оборудованием от международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя;
- украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза, смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с Вооруженными силами.
"Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе!" - добавил министр.Видео дня
Соглашение по безопасности с Польшей
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Варшаве. Он подписал с польским премьером Дональдом Туском двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
По словам президента, это соглашение содержит положение о разработке механизма сбивания в небе Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.