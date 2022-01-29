Члены делегации Конгресса США, которая находится в Украине с визитом, отмечают, что украинцы готовы бороться за свою землю самостоятельно.

Украинские власти не просили правительство Соединенных Штатов Америки разместить американских военных в Украине для вероятного сопротивления и отражения возможного нового вторжение армии России в Украину, учитывая большое скопление российских войск у границ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены Палаты представителей США сказали на пресс-конференции в Киеве перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Микс (конгрессмен от Демократической партии, штат Нью-Йорк) отметил, что украинское правительство не направляло запрос о размещении американских войск на территории Украины.

"Как было отмечено украинскими властями, они не просят о войсках на этой земле, но то, что они говорят: мы будем бороться самостоятельно, если до этого дойдет, мы готовы воевать", - подчеркнул Микс.

По его словам, с украинской стороны было сказано: "Только помогите нам с оборудованием для того, чтобы у нас было то, что нужно для самозащиты".

"Нет заявлений, которые бы были сделаны о войсках на местах, и нет запроса", - подчеркнул Микс.

Конгрессмен добавил, что ему стало понятно, что украинский народ готов отстаивать свою свободу, которой угрожает президент Российской Федерации Владимир Путин.

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В свою очередь, конгрессмен-демократ Крисси Гулахан (штат Пенсильвания) подтвердила, что никогда не было заявлений о размещении американских военных в Украине. Она отметила важность визита делегации Конгресса в Украину, поскольку американские граждане интересуются, почему важно поддерживать Украину. "Это дело защиты демократических институтов в этом регионе мира", - сказала Гулахан.

Конгрессмен-демократ Ами Бера (штат Калифорния) отметил, что для украинцев текущая ситуация в отношениях с Россией "не является новой битвой". "Ваша страна подверглась вторжению в 2014 году. Эта борьба продолжается на протяжении последних пяти лет. Вы защищаете вашу страну. Ваши люди гибнут, защищая эту страну. Я возвращаюсь с впечатлением, что украинский народ готов бороться и защищать свою демократию, ваши права", - заявил Бера.

Он отметил, что принцип ценности демократии заключается в том, что люди самостоятельно определяют свой дальнейший путь. "Именно поэтому это важно для Соединенных Штатов, для свободолюбивых людей по всему миру, потому что существуют такие автократы, как Владимир Путин. Он не может выиграть эту битву. Именно поэтому это имеет значение для нас и для ваших граждан, и именно поэтому у нас есть полная уверенность, что в конце концов мы все добьемся своего", - заявил Бера.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец украинского происхождения Виктория Спарц призвала украинцев сохранять единство. "Свобода никогда не бывает бесплатной и легкой, но она того стоит", - сказала Спарц на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Украину из США прибыл четвертый самолет с военной помощью.