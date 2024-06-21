Беженцы могут находиться в учреждении для предоставления убежища максимум 120 дней с момента первого предоставления временного жилья.

Правительство Словакии ужесточило правила предоставления временного жилья для беженцев, они вступят в силу 1 июля.

Как пишет Sita.sk, в МВД Словакии отметили, что предыдущая модель поддержки украинцев распространялась на широкий круг эмигрантов, что в долгосрочной перспективе было нежизнеспособно. Также, по мнению ведомства, желательно, чтобы мигранты как можно скорее интегрировались в нормальную жизнь и участвовали в обеспечении основных жизненных потребностей за счет собственных средств.

Что изменится с 1 июля

Согласно новому законодательству, беженцы могут находиться в учреждении для предоставления убежища максимум 120 дней с момента первого предоставления временного жилья. При этом те, кто по какой-либо причине утратили статус временного убежища и впоследствии вновь обратившийся за ним, больше не сможет пользоваться бесплатным жильем.

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В то же время беженцы, относящиеся к категории уязвимых лиц, имеют право на продление срока проживания в приютах:

лица, достигшие 65 лет

люди с тяжелой инвалидностью, которым предоставляется компенсация на обеспечение гуманитарной помощи

одинокий отец или мать, которые воспитывает ребенка в возрасте до 5 лет

физическое лицо, которое по решению суда лично воспитывает ребенка в возрасте до 5 лет

дети в возрасте до 5 лет

Также в течение 120 дней государство должно выплачивать пособие на проживание эмигрантов. При этом ограничение не распространяется на уязвимых лиц. Однако, согласно поправке, частное жилье должно и дальше отвечать минимальным требованиям согласно соответствующим правилам.

С 1 марта 2024 года размер компенсации составляет 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев.

Украинские беженцы - новости

Как сообщал УНИАН, ряд ведущих немецких политиков настаивают на том, чтобы ограничить льготы для украинских беженцев.

Также польские граждане стали менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, кроме приема украинских детей в польские школы.

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