Некоторые выплаты для украинцев теперь будут отменены.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи беженцам из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии президента страны.

Изменения в законе продлевают срок действия временной защиты украинских беженцев с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025 года. Таким образом украинцы и в дальнейшем смогут получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.

Также назначение и выплата пособия на воспитание детей будут зависеть от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении. Речь идет о помощи в размере 800 злотых и по программе "Добрый старт" - выплата 300 злотых, которую раз в год получают родители школьников для покупки школьных вещей и подготовки к новому учебному году.

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Кроме того, новым законом определен максимальный 36-месячный срок, в течение которого украинские ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку. Решение будет касаться учеников, которые начали занятия в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах.

Новые правила о льготах для украинских детей, которые ходят в польскую школу или детский сад, начнут действовать с периода льгот, который начнется с 1 июня 2025 года и с 2025/2026 учебного года ("Добрый старт"), объясняет Rzeczpospolita.

В свою очередь для того, чтобы получить номер PESEL украинские беженцы должны показать проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR нужно будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.

Также в поправке говорится, что с 1 июля финансирование поддержки для поляков, которые приняли украинских беженцев, будет возможным только на основании договора с местными властями.

Однако закон предусматривает отмену единовременной социальной помощи в Польше для беженцев из Украины в размере 300 злотых. Кроме того, планируется ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание украинцев.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, Германия не будет принуждать украинских беженцев возвращаться на Родину.

"Решение о том, хотят ли они вернуться на Родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никаких премий за возвращение", - отметила министр развития страны Свенья Шульце.

В свою очередь Чехия начнет отправлять украинских беженцев домой, ведь страна запускает пилотный проект, благодаря которому украинцы смогут добровольно выехать из страны.

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