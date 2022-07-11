Конгрессмен хочет, чтобы ВСУ американским оружием решали поставленные задачи.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Украине необходимо разрешить наносить удары по территориям России, Крыма и Беларуси с целью поражения военных объектов.

Об этом он написал в Twitter.

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", - подчеркнул Массаро.

Конгрессмен добавил, что для этого США должны передать защитникам Украины больше реактивных систем залпового огня HIMARS. Также важно передать к РСЗО боеприпасы, дальнобойность которых составляет 300 километров.

Напомним, что РСЗО HIMARS уничтожают важные пункты в тылу врага. Союзники передали Украине 9 РСЗО и аналогичных комплексов, сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее СМИ посчитали, сколько за последние две недели ВСУ уничтожили вражеских складов с боеприпасами и штабов российских офицеров, которые находились в 5-75 км от линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: