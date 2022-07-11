Армия Украины нанесла удары по вражеским военным объектам, которые находились в 5-75 км от линии фронта, узнали журналисты.

На протяжении последних двух недель - с конца июня по начало июля, Вооруженные силы Украины нанесли более 10 точных ударов по базам войск Российской Федерации и по вражеским складам боеприпасов, которые находились на захваченной украинской территории.

ВСУ нанесли удары по 14 вражеским военным объектам, которые находились в 5-75 км от линии фронта, выяснили корреспонденты "ВВС News Украина".

"…официально ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны России не сообщали о таких случаях. Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы взрывов, военные журналисты и блогеры по обе стороны, а также местные чиновники. Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций… ВСУ", - отмечается в материале.

Напомним, в начале июля советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что в нашей стране менее чем за две недели предоставленные США системы залпового огня HIMARS уничтожили около 20 складов оккупантов оперативно-тактического уровня.

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