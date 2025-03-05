План по этому вопросу получат лидеры стран Европы 5 марта.

Депутаты Европарламента от партии Volt призывают лидеров ЕС лишить Венгрию права голоса. Об этом пишет Politico, ссылаясь на текст соответствующего плана, который состоит из девяти пунктов.

В плане призывают лишить Будапешт права голоса, а также предлагают назначить высокую представительницу ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас полноценным министром иностранных дел Европейского Союза.

Кроме того, Европейский парламент предложит создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договоры ЕС, чтобы включить в них компетенции в сфере обороны и подготовиться к расширению.

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Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Ранее Politico сообщало, что Венгрия заблокировала выделение 20 млрд евро военной помощи ЕС для Украины. Отмечается, что страна, скорее всего, привержена усилению обороны ЕС, но выступает категорически против пакета помощи для Украины.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз является немыслимым здесь и сейчас. По его словам, вступление Украины в ЕС якобы разрушит всю венгерскую национальную экономику.

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