С 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

14 ноября в Украину прибыла четвертая партия дополнительной международной военной помощи от правительства США.

Об этом сообщается на странице Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в Facebook.

На этот раз Украина получила примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов.

"Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует приверженность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года Украина получила от США помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября в рамках реализации дополнительного безопасностной помощи от правительства США Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи.

В рамках этой помощи Украина получит медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в сша было подписано Рамочное соглашение о стратегических основ оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

18 октября в Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения из США, а 22 октября - третья партия.

Автор: Людмила Жерновская