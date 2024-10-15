В Офисе президента также дали оценку неформальному альянсу CRINK между Россией, Ираном и Северной Кореей.

Неформальный альянс CRINK, в котором юридически присутствуют Россия, Иран и Северная Корея, является "стратегическим агрессивным картелем", фактически и неформально в нем присутствуют еще некоторые страны с богатыми ресурсами. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, этот картель является новой глобальной угрозой для Запада, которой в прошлом были "страны Оси и Варшавского договора".

"Война в Украине выявила военную и промышленную несостоятельность РФ, заставив соучастников оказывать ей существенную помощь. Это сплотило союз, который от создания региональных угроз (Восточная Европа, Ближний Восток, Тихоокеанский регион) перешел к атакам на мировой порядок. Когда-то вообще немыслимое, сегодня такое нападение приближается через обмен ракетными, авиационными и подводными технологиями внутри CRINK", - отметил Подоляк.

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Он подчеркнул, что Украина, героически сдерживая РФ, не имеет ресурсов для противостояния этому альянсу, ведь CRINK просто быстрее и циничнее, прежде всего быстрее в гонках по ступенькам эскалации и циничный в сознательном уничтожении международного права и ограничительных конвенций". При этом противодействие запаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям:

"Отсутствие реакции на массовые поставки "шахедов" из Ирана подтолкнуло РФ к покупке иранских баллистических ракет. КНДР миновала безнаказанно продажу россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу".

По прогнозам Подоляка, Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта".

"Но мы можем рассчитывать хотя бы на усиление торговых санкций. Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны - от их импорта, и в этой битве можно победить, не сделав ни одного выстрела", - резюмировал представитель ОПУ.

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Россиянам на войне в Украине трудно управлять солдатами из КНДР. Об этом сказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак.

По его словам, в частности, не обойдется без представителей контрразведки КНДР, которые будут следить за моральным состоянием северокорейских бойцов, чтобы те все вместе не сдались в плен.

Также УНИАН сообщал, что Россия, Иран и Северная Корея изменили тактику кибератак за последний год. По данным Microsoft, эти страны изменили свои методы работы и начали экспериментировать с искусственным интеллектом.

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