Соответствующие слухи распространяются теми, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса.

В Офисе президента Украины опровергли информацию, что якобы семь стран против приглашения Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации", - подчеркнул Никифоров.

Пресс-секретарь напомнил, что приглашение в Альянс - это первый пункт Плана победы президента Украины Владимира Зеленского и надежный путь к справедливому и прочному миру.

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"Владимир Зеленский представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО", - сообщил Никифоров.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 23 октября издание Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне и НАТО распространило информацию, что сразу семь стран выступают против приглашения Украины в Альянс. К этим странам относятся США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

16 октября Зеленский выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Первый пункт плана предусматривает немедленное приглашение Украины в НАТО.

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