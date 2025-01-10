Меркель также вспомнила, как работала с Путиным над тем, чтобы обойти американские санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Российский диктатор Владимир Путин доверил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель использовать право вето, чтобы не допустить Украину в НАТО.

Об этом говорится в ее мемуарах, которые проанализировал главный европейский политический корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски.

"Но вы не будете канцлером вечно", - процитировала Меркель слова Путина в книге.

Видео дня

Экс-канцлер Германии в своих мемуарах также заявила, что война в Украине должна завершиться мирными переговорами. Она подчеркнула, что этот конфликт нельзя выиграть с помощью оружия.

"Было бы ошибкой недооценивать Путина. Наша сила велика, но не безгранична", - написала Меркель о реакции Европы на войну в своей книге.

Панчевски напомнил, что раньше Меркель называли "шептуном Путина" за то, что она могла легко сдержать российского диктатора. Тем не менее теперь аналитики считают, что она, в частности, виновата в том, что президент РФ решил напасть на Украину.

Помимо этого корреспондент поделился, что Меркель часто критикуют за то, что она в прошлом десятилетии решила быстро свернуть программу немецкой атомной энергетики после того, как в 2011 году на японских реакторах Фукусимы произошла авария. Это привело к тому, что Германия стала зависеть от российской энергетики.

Кроме того, в мемуарах экс-канцлер Германии вспоминает, как работала с Путиным над тем, чтобы обойти американские санкции против газопровода "Северный поток - 2". Она помогала ему строить газопровод, стремясь удвоить экспорт российского газа в ФРГ, даже после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Необходимо было обеспечить безопасность мощной промышленной базы Германии", - объяснила она свое решение в книге.

Также Меркель отметила, что работа над газопроводом гарантировала бы рабочие места и, как следствие, социальное обеспечение. По ее словам, отказ от сотрудничества с Путиным "был невозможен". Она подчеркнула в своей книге, что российский диктатор даже заявлял ей о том, что стремится уничтожить ЕС.

В мемуарах Меркель высказала мнение, что международный шум по поводу газопровода "Северный поток - 2" являлся неискренним. Она уверена, что США хотели продавать свой собственный газ, а Польша и Украина действовали из экономических интересов.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила убеждение, что Украина в будущем станет членом НАТО. Она считает, что Россия не опасается Альянса, потому что "Путин очень хорошо знает, что НАТО никогда бы не атаковало РФ, потому что у нас нет интереса вообще".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, откажется ли наша страна от своих территорий в обмен на членство в НАТО. Он отметил, что Украина сможет согласиться на это только в случае соблюдения некоторых условий.

Вас также могут заинтересовать новости: