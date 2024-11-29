Меркель заявила, что Россия не должна выиграть войну в Украине

Экс-канцлер отметила, что "нужно всегда параллельно продумывать и дипломатические решения".

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину и её сторонников учитывать дипломатические решения в стремлении к завершению войны.

"Россия не должна выиграть эту войну. Это вопиющее нарушение международного права, которое совершил он [Путин] в отношении Украины", - заявила Меркель в ток-шоу Майбрит Ильнер на канале ZDF.

Однако при этом экс-канцлер также отметила, что "нужно всегда параллельно продумывать и дипломатические решения". Эти решения, по её словам, не обязательно применять прямо сейчас.

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"Когда наступит подходящий момент, это должны совместно обсудить все стороны: Украина и её сторонники", - добавила она.

Война в Украине - заявления Меркель

Полномасштабная война в Украине началась бы раньше, если бы Киев начал движение в НАТО. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, агрессия РФ началась бы раньше, если бы она не заблокировала вступление Украины в НАТО в 2008 году.

"Мы увидели бы военный конфликт даже раньше. Мне было совершенно ясно, что президент (РФ - УНИАН) Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в НАТО", - отметила политик.

Она подчеркнула, что в таком случае "Украина как государство точно не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года".

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