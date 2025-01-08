Элина Валтонен подчеркнула, что расширение НАТО не представляет угрозы для России.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила убеждение, что Украина в будущем станет членом НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Киеве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ближайшем будущем Украина также будет членом НАТО", - заявила Валтонен.

Видео дня

В то же время, как она считает, очевидно, что Россия не опасается НАТО, потому что "Путин очень хорошо знает, что НАТО никогда бы не атаковало РФ, потому что у нас нет интереса вообще".

"Дело в том, что они (россияне - УНИАН), кажется, боятся свободы выбора людей, и это является основой любого свободного общества, что люди могут выбирать, какое будущее и меры безопасности они хотят иметь для их суверенной страны", - считает Валтонен.

При этом, она сказала, что в случае Финляндии и Швеции общества хотели вступления в НАТО, потому что именно так работает демократия.

"И мы очень надеемся, что Россия также как можно скорее станет демократическим государством, которое будет позволять своим гражданам свободу выбора во всех измерениях, и что она вернется к соблюдению международного права", - добавила Валтонен.

В то же время, отдельно во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, Валтонен отметила, что высказывались четкие сообщения к американскому сообществу и избранному президенту США Дональду Трампу, что НАТО не является угрозой для России.

По словам Валтонен, Россия давно использует нарратив обвинения НАТО, что причиной российской агрессии якобы стало так называемое "расширение Альянса".

"Прежде всего, НАТО - это оборонительный альянс. Он не представляет угрозы для России. Финляндия не представляет угрозы для России как член НАТО, или без членства в НАТО. Во-вторых, НАТО не расширяется благодаря силе. НАТО расширяется, когда свободные люди в демократических странах выбирают присоединиться", - подчеркнула Валтонен.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что "большая часть проблемы" (войны в Украине) заключалась в том, что российский диктатор Владимир Путин в течение многих лет говорил, что не хочет, чтобы наша страна была вовлечена в НАТО. Также он надеется, что ее удастся завершить в течение шести месяцев.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление Трампа о том, что американский лидер якобы понимает нежелание РФ, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Он заявил, что Россия не изменила свою позицию и в дальнейшем стремится уничтожить Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: