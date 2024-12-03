Ветеран отметил, что странно - в Украине права начинаются с 18 лет, а обязанности - только с 25.

Сейчас в Украине одной из самых обсуждаемых тем является снижение мобилизационного возраста до 18 лет, что якобы требуют США. По словам экс-командира роты батальона "Айдар", директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, это не соответствует действительности и не имеет смысла, потому что без принятия соответствующих законов 18-летние так же будут уклоняться от призыва.

Во-первых, он призвал журналистов не передергивать информацию о том, что якобы США официально требуют снижения мобилизационного возраста в Украине.

"Какой-то чиновник из администрации Байдена на условиях анонимности высказал мнение... Давайте вынесем за скобки Штаты, которые якобы виноваты и какой-то чиновник где-то что-то сказал. Это не их дело, кого нам здесь мобилизовать...", - подчеркнул Дикий.

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В то же время он отметил, что с правовой точки зрения странно: в Украине все права начинаются с 18 лет, а обязанности - только с 25. При этом Дикий пояснил, что это - не призыв мобилизовать 18-летних, потому что с практической точки зрения в этом нет никакого смысла.

"С практической точки зрения, я не считаю, что нам надо прямо сейчас снижать призывной возраст. Почему? Потому что, если бы у нас действительно служили все мужчины, которым 25 плюс и их не хватало бы, тогда был бы смысл об этом говорить. У нас абсолютная другая ситуация - миллионы мужчин призывного возраста в реальности не призванные", - сказал эксперт.

По его мнению, в Соединенных Штатах попросту не понимают всех проблем, которые имеют место в Украине. Ветеран подчеркнул:

"Американцы, может, именно этого не понимают. Вот они считают: если у нас нет людей, это означает, что мы призвали всех, кого должны были по закону, поэтому теперь нужно менять эти законы. Они наивны, они не понимают, что у нас те возрастные категории, которые должны были бы служить, то есть 25, 26, 27, 28, 30-35 лет, сейчас меньше всего охвачены мобилизацией... Это потому, что у нас вообще мобилизация сорвана".

По его мнению, фронт в значительной степени держится сейчас на добровольцах или на полудобровольцах людях, которые получили повестку и не прятались, а честно пришли в военкомат.

"Так получилось, что мое поколение - 50 плюс, а то и 55 плюс - нас все же воспитывали немножко с другим отношением к мобилизации. Другим отношением к защите своей страны, когда на нее нападают... А дальше мы упустили поколение. Мы вырастили поколение, для которого это - не очевидные, не базовые вещи", - констатировал Дикий.

По его словам, если сейчас без соответствующих изменений в законодательстве просто снизить мобилизационный возраст, в Украине так же не будут служить 20-летние, как сейчас уклоняются от этого 25-летние.

Мобилизация в Украине - детали

Напомним, западные медиа сообщили, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена якобы давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий считает, что в Украине сложилась абсурдная ситуация, когда военнообязанный стоит перед выбором: пойти воевать до конца, или оплатить 25 тыс. гривен за нарушение правил воинского учета. По мнению ветерана, Верховная Рада должна принять два закона: о предельном сроке службы и о криминализации отклонения от воинского учета.

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