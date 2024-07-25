Выступая сегодня в Палате лордов, он указал на "развратное поведение" российских войск как на пример того, что поставлено на карту.

Угрозы Великобритании со стороны вторжения России в Украину "живы и здоровы" и "больше не являются отдаленной возможностью", заявил глава британской оборонной проверки.

Бывший глава НАТО лорд Робертсон возглавляет основательную проверку вооруженных сил Великобритании, начатую премьер-министром сэром Киром Стармером, чтобы оценить проблемы обороны, с которыми сталкивается страна, пишет Sky News.

Выступая сегодня в Палате лордов, он указал на "развратное поведение" российских войск как на пример того, что поставлено на карту, и сказал, что жизненно важно, чтобы армия Великобритании была достаточно сильна, чтобы сдерживать любую угрозу.

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"Мы должны признать, что угрозы нашей стране и нашим гражданам больше не являются теоретическими. Они больше не являются отдаленной возможностью. Они живы и здоровы сегодня на Украине, куда Россия Владимира Путина жестоко вторглась и попыталась оккупировать мирное соседнее независимое национальное государство. Любому, кому нужно напомнить о том, каковы ставки в мире сегодня, достаточно взглянуть на безнравственное поведение оккупантов Путина в тех частях Донбасса и Крыма, которые они в настоящее время временно оккупируют", - сказал Робертсон.

Во время дебатов по этому вопросу лорд Стеррап сказал, что Великобритании не следует откладывать увеличение расходов на оборону, заявив, что Путин "не будет ждать нашего одобрения".

"Я полагаю, мы могли бы отправить ему записку со словами: "Дорогой Владимир, мы знаем, что вы представляете серьезную угрозу миру и безопасности Европы, но не могли бы вы подождать, пока мы не разберемся с бухгалтерией? Я сомневаюсь, что он обратит на это внимание", - заявил он.

Что с армией Великобритании

Армия Великобритании является "не такой сильной", как могла бы быть. Об этом заявил начальник штаба обороны Энтони Радакин, обвинив в этом "историческое недоинвестирование" в оборону страны.

Старейший военный офицер Великобритании также указал на серьезные недостатки в кадровом обеспечении и технике. Об этом он сказал в то время, когда новое правительство начинает ревизию вооруженных сил Британии "сверху вниз" под политическим давлением с целью соблюдения обязательств по выделению на оборону 2,5 процента от ВВП.

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