В то же время британский офицер оптимистично настроен относительно силы НАТО по сравнению с силами РФ.

Армия Великобритании является "не такой сильной", как могла бы быть. Об этом заявил начальник штаба обороны Энтони Радакин, обвинив в этом "историческое недоинвестирование" в оборону страны, пишет The Telegraph.

Старейший военный офицер Великобритании также указал на серьезные недостатки в кадровом обеспечении и технике. Об этом он сказал в то время, когда новое правительство начинает ревизию вооруженных сил Британии "сверху вниз" под политическим давлением с целью соблюдения обязательств по выделению на оборону 2,5 процента от ВВП.

Во время пересмотра попытаются учесть уроки войны в Украине и подготовить военных к возможному противостоянию с РФ, которая, как предполагается, имеет тесное сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Видео дня

Сэр Энтони во время выступления на конференции по вопросам ведения наземной войны заявил, что армия должна показать "смирение, чтобы признать, что мы не так сильны, как могли бы быть, и решимость и сосредоточенность, чтобы это исправить".

"Существуют краткосрочные финансовые проблемы, над которыми надо работать. Мы решаем проблему исторического недоинвестирования. И за всеми этими возможностями скрываются недостатки в людях, оборудовании, запасах, подготовке и технологиях", - объяснил Радакин.

Несмотря на критику состояния готовности страны, британский офицер оптимистично настроен относительно силы НАТО по сравнению с силами президента РФ Владимира Путина. По его словам, России понадобится пять лет, чтобы восстановить свою армию после потерь, которые она понесла во время полномасштабной войны в Украине.

"Россия потеряла 555 000 человек, и по нашим оценкам, Путину понадобится пять лет, чтобы восстановить российскую армию до того уровня, на котором она была в феврале 2022 года, и еще пять лет после этого, чтобы исправить слабые места, которые выявила война", - подчеркнул Радакин.

Адмирал добавил, что британская армия должна быть должным образом оснащена гиперзвуковыми ракетами и "батальонами ударных беспилотников", чтобы играть полноценную роль в защите Европы, если Россия вторгнется в одну из стран-членов НАТО.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вдвое увеличит поддержку для Украины. Это он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории", - отметил он.

В свою очередь Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

"Мы предоставляем оружие Украине для защиты своей суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России. Но это должны сделать украинцы, это должно быть сделано в параметрах и в рамках международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: