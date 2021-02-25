Генерал Тод Уолтерс считает, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.

Россия представляет угрозу для США и их европейских партнеров, несмотря на введенные экономические санкции.

Об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс, которого цитирует пресс-служба Пентагона.

Генерал подчеркнул, что Россия «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия», многие из которых ведутся рядом с Европой.

«Россия остается устойчивой угрозой существования Соединенных Штатов и наших европейских союзников», - сказал он.

Уолтерс заявил, что Москва стремится сохранить свою сферу влияния с советских времен. И использует для этого нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить» союзников США.

«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», - добавил генерал.

Читайте такжеБайден пообещал задействовать армию США на мировой арене только в крайних случаях

По его словам, противники США и Европы усиливают агрессию путем кибератак и дезинформации. И если эти действия не остановить, то они могут перерасти в еще большую агрессию.

«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть», - отметил Уолтерс.

Генерал считает, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.

Он также обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктики.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН