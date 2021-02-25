Россия представляет угрозу для США и их европейских партнеров, несмотря на введенные экономические санкции.
Об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс, которого цитирует пресс-служба Пентагона.
Генерал подчеркнул, что Россия «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия», многие из которых ведутся рядом с Европой.
«Россия остается устойчивой угрозой существования Соединенных Штатов и наших европейских союзников», - сказал он.
Уолтерс заявил, что Москва стремится сохранить свою сферу влияния с советских времен. И использует для этого нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить» союзников США.
«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», - добавил генерал.
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По его словам, противники США и Европы усиливают агрессию путем кибератак и дезинформации. И если эти действия не остановить, то они могут перерасти в еще большую агрессию.
«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции за власть. Победа в эту эпоху означает, что глобальная конкуренция за власть не перерастет в глобальную войну за власть», - отметил Уолтерс.
Генерал считает, что Россия несет угрозу для всех союзников по НАТО.
Он также обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктики.
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